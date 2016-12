Roma, 29 dic. (askanews) - "Per chi fa il mio lavoro servire le istituzioni tra i livelli massimi di responsabilità oltre a essere una gran fatica è un fatto di grandissimo rilievo e appassionante. Il Governo nasce, come sapete, all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi provocate dalla sconfitta nel referendum. Quel risultato referendario non si cancella e certamente lo teniamo ben presente, ma non deve cancellarsi nemmeno il lavoro che il governo Renzi ha svolto nei tre anni precedenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno alla Camera.

"Cancellarlo o relegarlo nell'oblio - ha aggiunto il capo del governo rivolgendosi ai giornalisti - sarebbe un errore, da parte nostra ma anche da parte vostra".

"So che la continuità nella squadra e nell'azione di governo che abbiamo appena deciso è considerata da alcuni un limite, c'è sempre voglia di qualcosa di nuovo e sorprendente, lo capisco e accetto la critica ma rivendico questa continuità sul piano politico", ha detto ancora il premier concludendo: "Auspico discontinuità non sui sottosegretari ma sulla violenza inaudita che il confronto pubblico, in particolalre in rete, ha preso nel 2016. Auspico discontinuità, se possibile, nella fecondità della dialettica parlamentare".