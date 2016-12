Roma, 29 dic. (askanews) - "Non farò nel modo più assoluto una visita al Quirinale per dire bisogna andare a votare con questa o quella legge: invaderei le prerogative del presidente della Repubblica. Abbiamo tanti problemi, ma questo no". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando alla conferenza stampa di fine anno.

"Non c'è niente - ha aggiunto - di astrattamente sbagliato e impossibile nel fatto che sia direttamente il governo a fare una proposta di legge. E' stato fatto in passato ma non sarà il caso del mio governo. Il mio governo cercherà di facilitare l'intesa in Parlamento. Per motivi di opportunità, per cercare di ridare il peso che merita alla dialettica tra le forze politiche e parlamentari e anche per motivi interni alla stessa maggioranza di governo: non sarebbe semplicissimo nell'attuale maggioranza di governo accordarsi, scusate la franchezza, sulla legge elettorale".