Roma, 29 dic. (askanews) - "Non esistono paesi non a rischio" di attacchi terroristici, "e di questo penso che dobbiamo essere onestamente consapevoli e trasmettere questa consapevolezza ai nostri concittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di fine anno in corso nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera.

"Esistono paesi che fanno tutto lo sforzo possibile - ha aggiunto il capo del governo - per prevenire, attraverso il lavoro dell'intelligence, delle forze dell'ordine, degli apparati di sicurezza, queste minacce".

"Esistono poi - ha precisato Gentiloni - condizioni storiche e geopolitiche che differenziano questi paesi. L'Italia ha certamente una posizione geopolitica esposta, siamo al centro del Mediterraneo, una delle aree di crisi più grave, ma al tempo stesso siamo un paese che è riuscito ad avere livelli di convivenza tra comunità diverse meno drammatici rispetto a paesi paragonabili al nostro ma deve mantenere alto il livello di attenzione".