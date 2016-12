Roma, 24 dic. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è in visita nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto alla fine dello scorso ottobre. Prima tappa, a Norcia, in provincia di Perugia. Alle 11, poi, il premier è atteso a San Ginesio (Macerata) e alle 12.30 ad Amatrice (Rieti), dove, al termine della visita, è in programma un punto stampa di Gentiloni con i giornalisti presso la nuova mensa nell'area food.