Roma, 29 dic. (askanews) - "L'Italia ha qualcosa di cui essere fiera del lavoro che è stato fatto in questi anni, sconfitta o non sconfitta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno in corso alla Camera, rivendicando i risultati del Governo Renzi.

"Innanzitutto - ha spiegato - ha garantito un certo livello di sicurezza: ricordiamoci la discussione che abbiamo avuto alla vigilia del Giubileo; i controlli in piazza san Pietro, l'attenzione internazionale, la rivista di Daesh con la cupola in copertina, gli allarmi che ci sono stati".

"Fortuna? Certo, la fortuna è fondamentale - ha riconosciuto Gentiloni - ma anche un grandissimo lavoro degli apparati, delle forze dell'ordine, dello Stato".