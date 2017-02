Gentiloni: in Italia asilo più rapido e rimpatri più facili

Roma, 10 feb. (askanews) - Nel dl immigrazione varato oggi dal governo ci sono decisioni che "attrezzano il Paese a nuove sfide, innanzitutto lavorando per rendere più rapidi i processi di riconoscimento del diritto all'asilo, rendendo più trasparenti meccanismi e sistemi dell'accoglienza, facilitando i meccanismi e i sistemi necessari per i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all'asilo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine del consiglio dei ministri.