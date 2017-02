Gentiloni: il mio governo è interlocutore serio e stabile per Ue

Roma, 9 feb. (askanews) - "Guardiamo alla realtà e alla Costituzione. La realtà ci dice che il governo è in carica, ha il pieno sostegno dei due rami del Parlamento, ed è quindi interlocutore serio e stabile per i cittadini italiani in primo luogo e poi anche per le istituzioni europee. E poi guardando alla alla Costituzione sappiamo che il governo è nella pieneza dei suoi poteri avendo la fiducia del Parlamento". Così il presidente del Consiglio Paolo gfentiloni risponde, da Londra, a chi gli chiede cosa ne pensi di chi ritiene il suo governo non sufficientemente forte per affrontare il negoziato con la Ue in vista della manovra.