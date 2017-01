Roma, 31 dic. (askanews) - "Il messaggio del presidente della Repubblica sarà un punto di riferimento per l'azione delle istituzioni nel 2017". E' il commento del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul discorso a reti unificate del capo dello Stato.

"Il presidente ha sottolineato lo spirito di comunità che deve animare l'impegno per il lavoro, in particolare - ha aggiunto il premier - dei giovani, per la sicurezza, per la difesa del risparmio, per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Il messaggio del capo dello Stato ha detto parole chiare e di grande equilibrio sul tema dell'immigrazione. Con forza particolare, il presidente ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche all'etica dei doveri e al rifiuto dell'odio e della contrapposizione".

"Insomma, le parole di Mattarella sono per noi del governo fonte di ispirazione e di incoraggiamento nel lavoro che ci attende", ha concluso Gentiloni.