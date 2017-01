Roma, 22 gen. (askanews) - "Il Jobs Act ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro a tempo indeterminato ma non è riuscito a incidere in modo sufficiente su questa malattia cronica: giovani e Sud. E sarà questo il principale impegno nostro sul fronte del lavoro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite di Che tempo che fa su Raitre.

Gentiloni ha promesso impegno a favore "dei perdenti della globalizzazione", ed ha promesso di lavorare a un "reddito di inclusione". Poi ha ricordato di aver deciso ""di non recuperare tra i pensionati al minimo quegli euro in più che gli sono stati dati prevedendo una inflazione maggiore. Mettere le mani in tasca a pensionati che guadagnano seicento euro al mese sarebbe assurdo".