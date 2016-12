Roma, 29 dic. (askanews) - "Non faremo una proposta del governo di legge elettorale. Penso che sia anche adeguato al clima necessario in questo momento nel Paese che la legge elettorale venga da un confronto tra partiti e forze parlamentari". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.

"Il governo cercherà di dare un contributo anche sulla legge elettorale: abbiamo spesso ripetuto che il governo cercherà di facilitare, di accompagnare la discussione tra i partiti e in Parlamento sulla legge elettorale", ha spiegato il premier. "Aggiungo anche - ha proseguito - sollecitandola perché la sollecitudine non è correlata a una maggiore o minore durata del governo. E' un'esigenza del nostro sistema democratico che deve avere norme elettorali armoniose in grado di funzionare".

"La durata del governo - ha concluso Gentiloni - è decisa dal Parlamento e dalle maggioranze. Avere con sollecitudine regole elettorali non è interesse di chi vuole accorciare o allungare la legislatura, è interesse nostro e delle istituzioni e per questo il governo accompagnerà, sollecitando, questo percorso perché lo riteniamo importante".