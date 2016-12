Roma, 29 dic. (askanews) - "Il governo proseguirà sulla strada delle riforme: non abbiamo finito e non abbiamo scherzato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno.

"Tutti devono essere consapevoli - ha aggiunto - che il percorso di riforme andrà avanti, per il tempo che avremo a disposizione. Ci sono capitoli da completare, altri su cui concentrare i nostri sforzi: lavoro ai giovani e Sud, non perchè poco si sia fatto, ma per la distanza tra gli sforzi fatti, per quanto intensi, e i risultati che dobbiamno raggiungere".