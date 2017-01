Roma, 20 gen. (askanews) - Le popolazioni colpite dal terremoto e dal maltempo hanno bisogno di un "Paese unito" e non "avvelenato o rissoso". Lo ha detto al Tg1 il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

"Siamo consapevoli - ha spiegato commentando le polemiche sui soccorsi - della condizione in cui un pezzo di Italia è da almeno 5 mesi, una condizione di disagio e sofferenza alla quale si sono aggiunte in questa settimana due-tre giornate veramente drammatiche. Questa Italia sofferente credo abbia bisogno non di un paese avvelenato o rissoso ma di un paese unito, solidale e che dà certezza sul futuro. Spero che il confronto tra le forze politiche ci aiuti esattamente in questa direzione".