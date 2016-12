Roma, 24 dic. (askanews) - "Ho visto il dolore e le macerie. Ho ringraziato tutti per il gioco di squadra. Priorità per il Governo è ricostruire e ridare futuro". In un tweet il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha riassunto il giro nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto che nel giorno della vigilia di Natale lo ha portato in visita a Norcia, a San Genesio e ad Amatrice.

"Abbiamo ancora molto da fare, ma dopo la visita di oggi c'è l'ottimismo che deriva dal fatto che si è fatto veramente molto e in tempi rapidi", ha sottolineato il premier rivendicando come il governo si sia "impegnato fin dall'inizio, c'è stato un lavoro straordinario fatto dal presidente Renzi. E il governo continuerà e impegnarsi", ha assicurato.

Gentiloni ci ha tenuto a evidenziare il "gioco di squadra incredibile, all'italiana" che stamattina ha potuto verificare di persona e "di cui dobbiamo essere orgogliosi. Si lavora insieme, le forze armate, la Protezione civile, i volontari, i Vigili del fuoco, il personale sanitario, le Regioni...". "C'è la volontà di ricostruire e sperare", ha aggiunto, assicurando che i problemi di queste zone colpite dal terremoto sono "in cima all'agenda del governo".

Ricostruire sì, ha voluto sottolineare ancora il premier, ma anche pensare "al futuro" di queste vaste aree del centro Italia colpite dal terremoto. "Non dimentichiamo che c'è un'area enorme del nostro paese che è stata colpita, se attenuassimo l'attenzione nei confronti del problema - ha osservato - verremmo meno a uno dei principi fondamentali della convivenza, che impone a tutti di prendersi cura dei momenti difficili, di crisi, di difficoltà. Non dimentichiamo e non mettiamo indietro nell'agenda del governo e delle istituzioni i problemi della ricostruzione. C'è l'impegno - ha insistito il premier - a tenere in cima alla nostra agenda il tema ricostruzione, ma dobbiamo essere anche molto ottimisti dopo la visita di stamattina: ho visto un gioco di squadra incredibile, nelle Marche, in Umbria, ad Amatrice".

"Non dobbiamo però limitarci - ha proseguito Gentiloni - a riparare i danni, a dare assistenza alle persone in difficoltà, a ripristinare i servizi essenziali, le scuole prima di tutto. Dobbiamo pensare al futuro, immaginare la ricostruzione come capace di valorizzare le vocazioni dei territori. Dobbiamo rafforzare, ridare identità e futuro alle zone colpite. E' un compito altrettanto importante di quello di assisterle nell'emergenza".