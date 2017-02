Gentiloni da May: non vogliamo un negoziato su Brexit distruttivo

Roma, 9 feb. (askanews) - Il negoziato tra Europa e Gran Bretagna "non sarà semplice" ma dovrà essere "costruttivo e non distruttivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, spiegando che nell'incontro a Downing Street con il primo ministro britannico Theresa May "abbiamo discusso del percorso necessario dopo decisione di abbandonare Ue. Sappiamo che non sarà negoziato semplice, sappiamo anche che dobbiamo affrontarlo in modo amichevole e costruttivo: non abbiamo alcun interesse ad un negoziato distruttivo tra Ue e Uk. Lo faremo cercando di mantenere l'unità dei 27 Paesi senza la quale è difficile arrivare a forme di accordo, e indirizzando questa unità verso il migliore accordo possibile".

