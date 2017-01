"Renzismo? Non so se è mai esistito, ma rivendico riforme"

Roma, 22 gen. (askanews) - "Ho trovato l'intervista di D'Alema francamente troppo polemica, non si aiuta così la discussione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ospite di Che tempo che fa su Raitre.

"Non so se sia mai esistito il renzismo - ha aggiunto - la spinta a fare le riforme la rivendico, sui questo c'è continuità col governo Renzi. La discontinuità è evidente, io posso fare ogni sforzo possibile, ma non sono Renzi", ha concluso il capo del Governo.