Gentiloni: carceri e web luoghi della radicalizzazione jihadista

Lavorare in questi due luoghi è compito principale della prevenzione

Roma, 5 gen. (askanews) - "I percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi: nelle carceri e nel web". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con la commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

Gentiloni ha sintetizzato "uno dei risultati più importanti" dello studio della Commissione cioè "il fatto che questi percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi: nelle carceri da un lato, nel web e nella rete dall'altro più che in altri luoghi dove ci siamo in passato concentrati".

"Senza escludere altre possibilità anche perché l'eterogeneità di questo fenomeno è stata molto sottolineata, bisogna lavorare su carceri e web. Questo deve essere uno dei compiti principali di questa attività di prevenzione", ha concluso.