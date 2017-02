Gentiloni: appoggio Ue ad accordo Italia-Libia su migranti

Roma, 3 feb. (askanews) - "Le conclusioni confermano una serie di punti su cui l'Ue si muove da tempo sulle questioni migratorie in Africa e Libia oltre che a confermare impegno con la Turchia. A questa dimensione si è aggiunto poi l'appoggio all'Italia e all'accordo con il governo Serraj". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Malta al termine del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo "ha moltissimo apprezzato" l'accordo, ha aggiunto Gentiloni, che ha "chiarito ai colleghi del Consiglio europeo da un lato la straordinaria importanza dell'accordo di ieri, perchè per la prima volta il governo e le autorità di Tripoli si assumono la responsabilità di instaurare una collaborazione con l'Italia e l'Ue sul tema migratorio, affrontandolo direttamente. Contemporaneamente ho anche ripetuto che dobbiamo essere consapevoli che si tratta di un primo passo, le autorità del governo libico non hanno lo stesso controllo del territorio di Erdogan, per fare il paragone con un'altra intesa, e quindi non si può aspettarsi che all'improvviso la situazione cambi. E' l'apertura di una finestra di opportunità su cui l'Italia lavorerà e investirà ma è molto importante che lavori e investa anche l'Ue".