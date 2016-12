Roma, 29 dic. (askanews) - "E' una situazione che non ha come titolo 'rottura con Ala', la decisione che ho preso è di confermare il perimetro della maggioranza che fin qui ha sostenuto il governo e di confermare l'invito, l'appello, a contributi di responsabilità su singole misure che possono venire da altre forze, a cominciare da Ala. Niente di nuovo, sarebbe stato diverso se il governo fosse nato differenziandosi da quello precedente in quella direzione ed è una decisione che non avrei condiviso". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno, a proposito del mancato ingresso di Ala-Sc nel governo.

"Il perimetro della maggioranza resta quello che era - ha aggiunto - e l'invito a condividere le responsabilità resta. Zanetti ha preso una decisione, non è una mia decisione, gli avrei proposto la conferma, ma la sua decisione merita rispetto".