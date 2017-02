Gentiloni: accordo con Libia svolta in lotta a traffico migranti

"Giornata fondamentale, grandi speranze per futuro"

Roma, 2 feb. (askanews) - L'accordo firmato tra Italia e Libia segna "una giornata di svolta e autorizza speranze per la Libia e per il contrasto al traffico di essere umani che molto ci preoccupa". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, annunciando la firma del memorandum con il primo ministro libico Fayez al-Sarraj.

"L'accordo che il presidente Sarraj e io abbiamo firmato - ha spiegato Gentiloni - da un lato rafforza la cooperazione tra Italia e Libia in tanti settori: c'è bisogno di sviluppo, unità, rinascita, ricostruzione; e dall'altra parte mette tutto l'impegno italiano possibile a sostegno della Libia nel contrasto al traffico di essere umani, nel contrasato all'immigrazione clandestina, di cui entrambi i nostri Paesi sono in qualche modo vittime. Questa piaga colpisce la Libia e naturalmente l'Italia e l'Europa, e soprattutto chi ne è vittima, le persone sfruttate da questo traffico".

"Deve essere molto chiaro - ha sottolineato il premier - che il memorandum firmato oggi riguarda il nostro impegno per rafforzre le istituzioni libiche: polizia di frontiera, guardia costiera, capacità di intervento contro i trafficanti di esseri umani e il loro racket. Il rilancio della libia e della sua unità devono andare di pari passo al contrasto al traffico di esseri umani. Spero che questa venga ricordata come una giornata fondamentale per la rinascita libica e il contrasto al traffico di esseri umani".

Gentiloni ha tenuto a ringraziare Sarraj, "la dedizione e il coraggio con cui si sta muovendo" e "tutti coloro, diplomazia, intelligence, Alfano, Minniti nei suoi diversi ruoli di questi anni, il nostro ambasciatore: veramente c'è stato un gioco di squadra in Italia che ha reso possibile questo momento".

La firma dell'accordo, ha concluso Gentiloni, "è il passo di un cammino, e un nuovo passo ci sarà domani a Malta dove io farò da ambasciatore a questo memorandu, e altri se ne dovranno fare nei prossimi mesi. L'inizio è promettente, e autorizza grandi speranza per la Libia e per il contrasto al traffico di essere umani".