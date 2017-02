Gentiloni: 2017 potrebbe essere anno sconfitta militare Daesh

Roma, 27 feb. (askanews) - "Il 2017 potrebbe essere l'anno della sconfitta militare di Daesh o almeno della capacità di Daesh di controllare in modo rilevante un territorio che è stata la grande novità di Daesh negli ultimi due o tre anni". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, parlando a Palazzo Chigi alla presentazione della relazione annuale 2016 del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

"La minaccia che proviene dal terrorismo di matrice fondamentalista islamica - ha spiegato Gentiloni - continua a essere l'elemento centrale della nostra preoccupazione, del nostro lavoro e della collaborazione con gli apparati dei nostri paesi vicini, amici, alleati: il 2017 potrebbe essere l'anno della sconfitta militare di Daesh o almeno della capacità di Daesh di controllare in modo rilevante un territorio. Ma la minaccia jihadista sia in versione Daesh, che Al Qaeda, che nei rami che dal Golfo di Guinea al golfo di Bengala caratterizzano la minaccia terroristica. non sarà conclusa e cancellata da una auspicabile, possibile vittoria sul terreno militare in Iraq e in Siria; il che non tende a smuinuire l'importanza di questo successo ma ci fa dire che anche di fronte a questa prospettiva non bisogna abbassare la guardia rispetto al contesto in cui operiamo. Stare al centro del Mediterraneo ha vantaggi ma anche minacce e rischi. Il nostro lavoro - conclude Gentiloni - continua nell'ambito della coalizione internazionale".