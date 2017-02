Fronte non-voto scrive a Boldrini:rinviare esame legge elettorale

Roma, 2 feb. (askanews) - Esaminare le proposte di legge elettorale in commissione Affari costituzionali alla Camera soltanto una volta che saranno rese note le motivazioni della sentenza con cui la Corte costituzionale ha bocciato parte dell'Italicum. E' la richiesta del fronte dei capigruppo contrari al voto anticipato avanzata alla presidente della Camera Laura Boldrini e al presidente della I Commissione Andrea Mazziotti Di Celso.

Di fatto la richiesta di un rinvio dell'esame della legge elettorale è già calendarizzata in aula per il prossimo 27 febbraio, anche se i firmatari precisano: "Non significa rinviare sine die ma esprimere la necessità sostanziale di legiferare su un punto cruciale per il nostro sistema politico-istituzionale in tempi congrui eliminando il rischio di produrre ulteriori leggi tacciabili di incostituzionalità".

La missiva è firmata da Maurizio Lupi (Ap), Renato Brunetta e Francesco Paolo Sisto (Fi), Saverio Romano (Ala), Giovanni Monchiero (Civici e Innovatori), Arturo Scotto (Sinistra Italiana), Gianluigi Gigli (Democrazia Solidale).