Franceschini: scissione Pd? I margini per una trattativa ci sono

Firenze, 18 feb. (askanews) - "I margini per una trattativa ci sono". Lo ha detto il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini ai cronisti, rispondendo ad una domanda sulla paventata scissione nel Pd. Franceschini è a Firenze per la manifestazione dedicata al turismo archeologico TourismA.

"Ci sono dei momenti - ha proseguito - in cui deve prevalere il senso di responsabilità, in questi giorni ci sono stati molti appelli reciproci attorno alla parola 'fermatevi', io dico 'fermiamoci'. Con una scissione saremmo tutti colpevoli nel Pd, non ci sarebbero innocenti".