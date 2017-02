Franceschini in campo con lodo, Fi e Alfano con lui. Pd diviso

Ncd: premio coalizione via maestra. Orfini: no ai listoni.Renzi sbotta: "Basta, di legge elettorale non parlo più".

Roma, 3 feb. (askanews) - "Basta, mi sono rotto, io di legge elettorale non parlo più. Così non ne caviamo le gambe". Così, dal suo ufficio di Firenze, Renzi risponde a chi gli chiede la linea sulla proposta del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini di assegnare un premio di coalizione e non di lista. Proposta lanciata dalle colonne del 'Corriere della Sera' e che ha trovato subito il consenso di Forza Italia e dei centristi, ma che spacca il "patto di sindacato" alla guida del Pd.

"A mio avviso - ha detto Franceschini al Corriere - il premio di maggioranza andrebbe assegnato alla coalizione, alla Camera e al Senato, rispettando i dettami costituzionali: così si avrebbe negli schieramenti una corretta articolazione delle posizioni. L'accordo in Parlamento deve essere il più largo possibile e deve contemplare ovviamente la collaborazione delle forze di opposizione". Secondo Franceschini "nel campo riformista c'è un'area di centro che ha collaborato con i governi di Letta e Renzi, e ora collabora con quello di Gentiloni: sarebbe strano se dopo cinque anni ci candidassimo su fronti contrapposti".

La proposta di Franceschini incassa subito il "placet" di Forza Italia e centristi. "Mi sembra la strada giusta, la sosteniamo da tempo. Convinti che questa idea troverebbe larga maggioranza in Aula", commenta il ministro degli Esteri Angelino Alfano. E per gli azzurri è Maria Stella Gelmini, vice capogruppo vicario alla Camera, a dire che "la proposta del ministro Franceschini va nella direzione giusta. Ora spetta al Parlamento definire i contenuti della legge elettorale".

E se c'è il prevedibile stop dei Cinque Stelle, è nel Pd che si registra l'opposizione più forte al leader di Area dem. Sono i "giovani turchi", 'alleati' dei franceschiniani nel sostegno a Renzi, a schierarsi apertamente contro la proposta Franceschini. "Sono contrario - ha detto il presidente del partito Matteo Orfini - al principio della coalizione che nel passato ha fatto cadere l'Ulivo, e che ha obbligato a tenere insieme cose che non possono stare insieme, piattaforme molto diverse tra di loro, che spaziano da Pisapia ad Alfano. Personalmente credo che sia molto meglio per i partiti andare da soli ed evitare accrocchi". Più sfumata la posizione dell'altro leader di corrente Andrea Orlando, secondo cui "non ci si può esimere dalla ricerca di una legge elettorale seria che eviti di consegnare agli italiani un Parlamento che non produca un governo".

Tra i renziani nessuno commenta, ma Renzi, spiega un esponente vicino al segretario "non può farsi promotore in questa fase del premio di coalizione. Il Pd di Renzi è a vocazione maggioritaria, era una caratteristica dell'Italicum. Premio di coalizione vuol dire Ulivo". Via libera, invece dalla minoranza dem: "Le considerazioni di Dario Franceschini di oggi sono apprezzabili perché sono costruttive e hanno a cuore l'unità del Pd e il rispetto della sua storia", sottolinea il bersaniano Miguel Gotor.

In questo quadro dalla prossima settimana in poi sono attese le motivazioni della Consulta sull'Italicum dopo le quali partirà il dibattito in commissione, dove le proposte depositate al momento sono 16. "Vediamo cosa succede - commenta un deputato Pd di lungo corso -. Intanto siamo riusciti a incardinare la discussione, altrimenti c'era solo la melina, e ci sono alcune proposte in campo, non solo quella di Franceschini. Servirà una discussione vera e un accordo, ma rispetto a come era partita la settimana sono stati fatti passi avanti. Lunedì era il caos totale, oggi è tornato un parziale sereno".