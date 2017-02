Franceschini: fermiamoci, dopo scissione tutti colpevoli nel Pd

Per il nostro popolo non ci saranno innocenti

Roma, 18 feb. (askanews) - "Non vi chiedo 'Fermatevi', vi dico 'Fermiamoci'. Per il nostro popolo dopo una scissione non ci saranno innocenti, saremo tutti colpevoli". E' il messaggio che il ministro Dario Franceschini manda attraverso un tweet, al quale allega la foto del simbolo del Pd, proprio nel giorno in cui con la manifestazione delle minoranze dem inizia il fine settimana che potrebbe sancire la scissione nel partito.