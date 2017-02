Franceschini a minoranza Pd: restate, non distruggete casa comune

Roma, 19 feb. (askanews) - "Non è possibile mandare tutto in fumo per uno scontro, a cui non crede nessuno, sulle date del congresso, ma nemmeno sui nomi. Restate, questa è la nostra casa, discutiamo, litighiamo su chi deve fare il segretario e sulle linee, senza distruggere la casa che abbiamo appena finito di costruire". Lo ha detto Dario Franceschini, rivolgendosi alla minoranza Pd nel suo intervento all'assemblea del partito.

"Se non si condividono le idee si esce - ha aggiunto - ma se c'è uno scontro con il segretario ci si sfida al congresso. La discussione non può fermare la scelta. Dico alla minoranza: non consumate tutto oggi, c'è tempo, lo statuto e le regole sono molto precise, c'è una commissione, si possono costruire le regole e le garanzie".

"Con un minimo di buona volontà - ha concluso Franceschini - questo dibattito potrebbe proseguire: se vi alzate da quelle sedie non conta quanti voti prenderete. Questa giornata sarà una ferita e porterete con voi un pezzo di storia appena cominciata e che deve proseguire".