Formigoni condannato, M5s: ora deve dimettersi, basta scuse

Roma, 22 dic. (askanews) - "Non ci sono più scuse: Formigoni si dimetta immediatamente". Lo afferma in una nota il MoVimento Cinque Stelle.

"Sulla fondazione Maugeri - sottolineano le senatrici del M5s in commissione Agricoltura Elena Fattori e Daniela Donno- ci avevamo visto lungo con una interrogazione presentata a prima firma Donno nella quale si evidenziava il losco giro di affari che ha condotto a questa condanna - proseguono -. E nel maggio scorso inviammo una lettera formale al presidente del Senato Grasso, firmata dalla vice Presidente della commissione Agricoltura Fattori, per segnalare come escluse le opposizioni per una rappresentanza al Summer Fancy Food 2016 tenutasi a New York dal 26 al 28 giugno. Aveva già predisposto un piano spese da nababbi. Aereo in prima classe, spese per auto, hotel extra lusso. Insomma la stessa abitudine a spendere soldi pubblici emersa dalla sentenza che lo condanna in primo grado a 6 mesi per corruzione e associazione a delinquere".

"In qualità di vicepresidente di commissione a questo punto diventa impossibile lavorare nell'interesse del Paese sapendo di avere in seno un condannato per corruzione - prosegue Fattori -. Già a maggio segnalai la cosa a Grasso che rimase silente. Lo rifaremo oggi chiedendo le dimissioni di Formigoni e ricordiamo che il Pd è responsabile di aver coperto politicamente l'ex presidente della regione Lombardia. Questa maggioranza è evidentemente fucina di malaffare. In fretta una legge elettorale democratica e poi al voto" conclude.