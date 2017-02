Foibe, Mattarella: Giorno Ricordo sana ferite memoria e coscienza

Roma, 9 feb. (askanews) - L'istituzione del Giorno del Ricordo "ha contribuito a sanare una ferita profonda nella memoria e nella coscienza nazionale, perché per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati, con la tragedia delle foibe e dell'esodo, hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia". È quanto detto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 2015, in occasione della celebrazione della giornata come ha ricordato il direttore della comunicazione del Colle, Giovanni Grasso, in una precisazione inviata al direttore del Gazzettino. La precisazione da parte del Colle fa seguito a un articolo dei giorni scorsi in cui si contestava "l'assenza di figure apicali della Repubblica alla cerimonia del Giorno del Ricordo.

Il Quirinale ha ricordato che il presidente della Repubblica sarà domani a Madrid impegnato nel vertice trilaterale Italia-Spagna-Portogallo ricordando, nello stesso tempo che alla cerimonia che si svolgerà domani alla Camera dei deputati saranno presenti sia la presidente Laura Boldrini che, in rappresentanza del capo dello Stato, il presidente del Senato Pietro Grasso.

Nella precisazione inoltre viene reso noto che Mattarella "ha da tempo deciso di ricevere al Quirinale i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime e degli esuli che hanno preso parte alla cerimonia della Camera dei deputati". Il responsabile della comunicazione del Quirinale, nella lettera inviata al direttore del Gazzettino, ritiene che "appaiano doverose alcune precisazioni in riferimento ad alcune dichiarazioni riportate nell'articolo, pubblicato l'8 febbraio scorso, con il titolo 'Salvini e un sottosegretario alla foiba di Basovizza'". Per il Quirinale "è quantomeno ingeneroso parlare di 'assenza delle figure apicali della Repubblica' alla cerimonia del Giorno del Ricordo".

Questa cerimonia infatti, "si svolge in forma solenne alla Camera dei deputati con la presenza della presidente Boldrini, mentre il presidente del Senato Pietro Grasso rappresenterà il presidente della Repubblica impegnato a Madrid per un vertice trilaterale, Italia-Spagna-Portogallo, con il re di Spagna e il presidente portoghese. È previsto l'invio alla cerimonia per il Giorno del Ricordo di un messaggio del presidente della Repubblica".

Giovanni Grasso ha colto l'occasione della precisazione per ricordare che il 10 febbraio 2015 il capo dello Stato intervenne alla Giornata del Ricordo alla Camera. "In quella occasione - ha scritto Grasso - disse che l'istituzione di questa Giornata 'ha contribuito a sanare una ferita profonda nella memoria e nella coscienza nazionale, perché per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati, con la tragedia delle foibe e dell'esodo, hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia. E aggiunse che, nel nuovo contesto della casa comune europea, non c'è più 'posto per l'estremismo nazionalista, gli odi razziali e le pulizie etniche".

Lo scorso anno, ha continuato Giovanni Grasso, per la Giornata del Ricordo, Mattarella "si trovava invece a Washington, per una visita di Stato su invito del presidente degli Stati Uniti. Anche in quella occasione - è stato ricordato - fece pervenire un messaggio nel quale ricordava l'esodo, le vittime delle foibe e le persecuzioni subite dagli italiani d'Istria e Dalmazia dopo la fine della seconda guerra mondiale".

Per il Quirinale "sarebbe anche opportuno ricordare, per evitare polemiche senza fondamento, che si ricordasse che il 26 ottobre scorso, in occasione della sua visita a Gorizia, il presidente Matarella ha reso omaggio al Lapidario che ricorda i morti della foibe nel Parco della Rimembranza dove ha incontrato i familiari delle vittime".