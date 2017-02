Finocchiaro:indispensabile nuova legge elettorale maggioritaria

Roma, 28 feb. (askanews) - Una nuova legge elettorale è "indispensabile", perché "quelle che vengono fuori dalle sentenze della Consulta creano una instabilità di sistema". Lo ha detto al videoforum di RepubblicaTv la ministra Pd per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

La sua proposta è quella di una legge "corretta in senso maggioritario, se non maggioritaria tout court", affinché "chi arriva primo alle elezioni abbia qualche chance in più di formare un Governo stabile".

Nel merito, Finocchiaro spiega che "ci sono tanti sistemi. Io oscillo su due opzioni: consegnare comunque alla prima forza un premio di stabilità oppure orientarsi verso le coalizioni. Ma - aggiunge la ministra - ragionare di coalizioni, quando il primo partito del Paese si è scisso, non è facile".