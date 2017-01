Roma, 20 gen. (askanews) - Sono "paradossali" le accuse di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e il leader della Lega dovrebbe "riflettere" sulle conseguenze che le sue parole hanno sul clima politico. Il coordinamento nazionale di Forza Italia replica con una nota al leader leghista, che ha accusato Berlusconi di avere apprezzato il governo Prodi.

"Forza Italia considera l'alleanza di centro-destra un valore importante per il presente e per il futuro. Per questo responsabilmente non rispondiamo alle ripetute esternazioni del segretario della Lega Nord. Tuttavia l'accusa al presidente Berlusconi di avere sostenuto o apprezzato il governo Prodi è talmente paradossale da non poter rimanere senza risposta".

"Il segretario della Lega Nord forse è troppo giovane per ricordarselo, ma contro il governo Prodi portammo in piazza, a San Giovanni a Roma, la più grande manifestazione della storia politica italiana contemporanea. E per aver fatto cadere il governo Prodi il presidente Berlusconi è vittima tuttora di un sia pur assurdo e persecutorio procedimento giudiziario. Forza Italia rivolge un cordiale ma serio invito ai nostri alleati a riflettere sul clima politico che certi toni e un certo linguaggio possono determinare".