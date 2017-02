Fi sollecita data amministrative, governo: c'è ancora tempo

Roma, 24 feb. (askanews) - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha ancora a disposizione "un ampio lasso di tempo" per adottare il decreto di fissazione della data delle elezioni amministrative. Sollecitato da una interpellanza della deputata Fi Nunzia De Girolamo, il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri non si è sbilanciato sul tema che questa mattina è stato tirato in ballo anche da Lorenzo Guerini, presidente della commissione per il congresso del Pd, che ha spiegato come le primarie debbano tenersi necessariamente entro la data di scadenza della presentazione delle liste per le comunali.

"La data - ha ricordato De Girolamo - dovrebbe essere compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. La legge prevede che il termine per la sottoscrizione delle candidature e l'autenticazione delle stesse è di sei mesi precedenti la fissazione di quella data, pertanto siamo già pienamente nei sei mesi compresi ma, nonostante questo, il Ministro dell'Interno non ha fissato la data delle elezioni". Il Sottosegretario Ferri ha ricordato che "in occasione delle precedenti elezioni, il Ministero dell'interno, senza eccezione alcuna, ha adottato il decreto in questione nei termini di legge. Quindi sottolineo questo aspetto perché il governo, tramite il Ministero dell'interno, non ha mai fatto alcuna eccezione e ha sempre rispettato i termini indicati in maniera chiara dal legislatore nelle norme che ho sopra citato".

Ferri quindi ha evidenziato che "nelle ultime cinque tornate di elezioni amministrative il decreto di fissazione della data dello svolgimento delle elezioni comunali è stato adottato in un intervallo temporale variabile tra i cinquantotto e settantatré giorni antecedenti le votazioni. Quindi basta andare a verificare e ad acquisire i decreti che ho citato e che si riferiscono alle ultime cinque tornate di elezioni amministrative. Quanto alle prossime elezioni appare evidente che la legge conceda al Ministero dell'interno ancora un ampio lasso di tempo per l'adozione del decreto in questione. Quindi allo stato posso certamente assicurare gli onorevoli interpellanti che, visto l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale, la questione ovviamente è già all'attenzione dell'amministrazione dell'interno e, così come è sempre stato, verranno rispettati i termini indicati dal legislatore".

Secondo Renato Brunetta, capogruppo Fi alla Camera, "il governo ha di fatto non risposto al quesito posto e ancora una volta è scappato davanti alle sue responsabilità. Un atteggiamento inaccettabile, figlio dell'equivoco Renzi in merito al governo Gentiloni. Ormai è chiaro a tutti: l'ex premier ed ex segretario Pd vuole tentare un colpo di mano accorpando elezioni comunali e politiche in un tragicomico election day l'11 giugno. Renzi tiene in ostaggio Gentiloni e, purtroppo, con queste uscite evasive il governo dimostra di essere subalterno alle voglie del fiorentino. Una situazione surreale e indecente per un Paese democratico. Che ne dice di questa vicenda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella?".