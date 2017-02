Fi punta su legge proporzionale. E arriva norma anti primarie

Roma, 22 feb. (askanews) - Il primo ad essere consapevole che i tempi sono dilatati è proprio lui: Silvio Berlusconi. "Dal caos che c'è nel Pd è evidente che questa storia della legge elettorale andrà per le lunghe". Non che gli dispiaccia, visto che per lui le elezioni nel 2018 sono sempre state un obiettivo. Nonostante ciò, Forza Italia ha deciso di piantare i suoi paletti e presentare una "sua" proposta di legge. Il testo sarà depositato domani in commissione Affari costituzionali della Camera ed è, come nei desiderata del Cavaliere, un proporzionale rigorosamente senza preferenze. E' previsto un premio alla coalizione per chi supera la soglia del 40% (sia alla Camera che al Senato), con soglie di sbarramento del 5% per chi si presenta da solo e del 3% per chi si allea.

Ma la novità politicamente più interessante è la norma anti primarie. Come scegliere il candidato leader? "Ogni lista, anche all'interno di una coalizione, indica il suo leader e la lista più votata esprimerà il premier", è la proposta. Un messaggio a Matteo Salvini che sulla consultazione popolare appoggia le sue velleità di leadership del centrodestra.

Ma il punto, per Berlusconi, resta sempre il caos all'interno del Pd. "Aspettiamo di vedere cosa succede da quella parte", ha ripetuto anche oggi. "Visto che loro non fanno altro che litigare - avrebbe aggiunto - noi non dobbiamo immischiarci ma far vedere che parliamo di cose serie, dei problemi del Paese".

Che alle viste non vi sia una svolta sulla legge elettorale, si evince anche dal calendario della commissione Affari costituzionali della Camera. Slittato ormai ufficialmente l'approdo in aula inizialmente previsto per il 27 febbraio, è previsto che la settimana prossima si proceda al calendario di audizioni di esperti.