Berlino, 18 gen. (askanews) - "Abbiamo avuto polemiche in questi giorni, in particolare quella per alcuni veicoli Fca e io ho ribadito in tutta amicizia ad Angela Merkel che sono questioni regolate da leggi e sono le singole autorità nazionali di omologazione ad avere il compito di fare questi esami. Noi decidiamo per quello che ci riguarda e i tedeschi decidono per quanto riguarda delle loro questioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa con Angela Merkel al termine del colloquio che si è svolto nella sede della Cancelleria a Berlino.