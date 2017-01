Roma, 24 gen. (askanews) - "Il Pd un leader ce l'ha già": lo afferma in una intervista al Corriere della Sera Piero Fassino a proposito della ricerca, lanciata da Bersani, di un "giovane Prodi" per ricostruire il centrosinistra. Per Fassino il progetto di Renzi "resta valido", ma "bisogna fare tesoro delle sconfitte evitando di ricadere nel riformismo dall'alto. Un grande limite del Pd è che non siamo riusciti a dargli quella forma di partito, radicata nella società, necessaria per gestire una politica di riforme".

Il Pd "è figlio dell'Ulivo", ma "la sollecitazione di Prodi va intesa non come un ritorno indietro, a prima del Pd, ma come necessità di una politica di alleanze", avverte Fassino, perché "vocazione maggioritaria non vuole essere autosufficienza".