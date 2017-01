Farage annuncia: accordo con Grillo, M5s resta con noi in Efdd

Bruxelles, 10 gen. (askanews) - "Sono lieto di poter dire che qualunque differenze fra me e l'M5s di Beppe Grillo sono state risolte in modo amichevole. Dopo alcune modifiche amministrative continueremo a lavorare insieme dalla prossima settimana a Srasburgo nel Gruppo EFDD". Lo ha annunciato il leader UKip Nigel Farage a Bruxelles, dopo il confronto nell'Efdd con lui e Beppe Grillo sulla permanenza insieme nel gruppo parlamentare degli euroscettici.

"La campagna di Grillo per il referendum sulla permanenza dell'Italia nell'Euro - ha aggiunto Farage- sta accelerando. Ho da tempo ammirato il suo lavoro in Italia e gli faccio i miei auguri. La campagna anti estabilshment in Europa è solo all'inizio".