Fake news, Grillo rilancia: giuria popolare per giornali e tg

Roma, 3 gen. (askanews) - Mentre gli iscritti "certificati" al Movimento 5 stelle sono chiamati a ratificare il nuovo codice etico che dovrà governare i problemi giudiziari degli eletti M5S Beppe Grillo non molla nella sua battaglia di questi giorni, ancora una volta centrata sull'informazione. Nel mirino del leader stellato la proposta di un sistema pubblico di controllo delle "bufale" o più in generale delle notizie diffuse via internet, caldeggiata da un numero sempre maggiore di soggetti politici e istituzionali. Grillo ribalta l'allarme e lancia l'idea di una "giuria popolare per le balle di giornali e Tv" che sono i "primi fabbricatori di notizie false".

"Tutti puntano il dito sulle balle che girano sul web, sull'esigenza di ristabilire la verità tramite il nuovo tribunale dell'inquisizione proposto dal presidente dell'Antitrust. Così il governo decide cosa è vero e cosa è falso su Internet. E alle balle propinate ogni giorno da tv e giornali chi ci pensa?", si chiede il comico genovese, polemizzando in particolare con il titolo di prima pagina del Giornale che recita "Affari a 5 stelle. Grillo vuole una banca".

La risposta è nello stile tradizionale del M5S, non in quello più recente, rassicurante e "di governo": "Propongo - scrive Grillo - non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media. Cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali". Il primo a reagire è il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana: nel post sul blog di Grillo un fotomontaggio con un collage di testate nazionali, compresa la sua, illustra i presunti produttori di "balle". "In attesa della giuria popolare chiedo a Grillo - scrive il direttore e conduttore televisivo - di trovarsi intanto un avvocato. Fabbricatori di notizie false è un'offesa non sanabile a tutti i lavoratori del tg che dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile". Si fa viva anche la Federazione della Stampa che accusa il leader M5S di "linciaggio mediatico contro tutti i giornalisti".

Non mancano le reazioni politiche: "Beppe Grillo spieghi se suo modello è Erdogan...", ironizza Arturo Scotto di Si. Per l'ex presidente del Senato Fi Renato Schifani "Grillo riesuma i tribunali del poppolo che tanti danni hanno determinato". Secondo Alessia Rotta del Pd si tratta di un "maldestro tentativo di distogliere attenzione dall'indifendibile prova amministrativa dei 5 stelle, e della sindaca Raggi in particolare". Ma il suo collega di partito Walter Verini lancia l'allarme: non è una "battutaccia", avverte, "si mostra a tutto tondo quale idea di comunicazione, di società, di relazioni, sembra avere in mente per il nostro Paese il M5s".