Errani lascia Pd: ora nuova avventura, ma ci ritroveremo

Roma, 25 feb. (askanews) - "Non voglio fare un nuovo partito e non lo farò, voglio portare avanti idee. E' difficile per me. Voglio provare a fare un movimento che promuova un campo di idee del centrosinistra. Ora per me c'è una nuova avventura, ma non credo sia un addio, credo ci ritroveremo". Lo ha detto in un incontro a Ravenna, in diretta su Sky Tg24, Vasco Errani, annunciando di fatto il suo addio al Pd. "Avrei apprezzato Renzi se all'assemblea nazionale si fosse alzato a concludere e avesse detto, non sono d'accordo ma il progetto del Pd è più grande quindi discutiamo", perché "un leader non deve avere arroganza ma essere capace di ascoltare".

"Non sono alla ricerca di vecchi vessilli, vecchie canzoni e vecchie protezioni, per me il 900 è finito. L'esclusiva della sinistra non ce l'ha nessuno", ha aggiunto.