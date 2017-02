Epifani: Renzi tira dritto, così molti di noi faranno una scelta

Roma, 19 feb. (askanews) - Matteo Renzi ha scelto di "tirare dritto" anziché rispondere alle questioni poste dagli altri candidati al congresso e così "per molti di noi si apre una riflessione che poi porterà alla scelta". Lo ha detto Guglielmo Epifani, parlando all'assemblea del Pd a nome dei tre leader della sinistra Pd Speranza, Emiliano e Rossi.

Ha sottolineato Epifani: "I tre candidati, i tre compagni, i tre amici che si sono candidati a sfidare il segretario al congresso hanno tutti e tre detto: così non ci sono le condizioni per una contendibilità equa. Se fossi stato io il segretario avrei chiamato i tre candidati e con loro avrei discusso per ascoltare le loro ragioni e trovare la soluzione al problema".

"Se la contendibilità diventa, a ragione o torto, una contendibilità non equa, è chiaro - ha detto ancora Epifani - che il congresso nasce con il piede sbagliato. Aspettavamo una proposta dal segretario che mi pare invece abbia scelto di tirare dritto. Credo sia un errore".