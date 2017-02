Entro sabato gruppi ex Pd, pressing per convincere parlamentari

Roma, 22 feb. (askanews) - "Lavori in corso" per i nuovi gruppi parlamentari che nasceranno a Camera e Senato dall'unione tra gli scissioni del Pd e i fuoriusciti da Sel.

I nuovi gruppi saranno presentati, spiega un parlamentare della minoranza Dem, tra venerdì e sabato e da martedì prenderanno posto nei "nuovi" banchi delle due aule.

Per quanto riguarda i numeri, si fanno i conti di quanti usciranno dal Partito democratico per dar vita alla nuova forza politica e sono in corso contatti, da una parte e dall'altra, per convincere gli indecisi a rimanere. Al momento alla Camera per il passaggio al nuovo gruppo sono dati per "certi 14-15 deputati, meno delle attese". Al Senato, i parlamentari pronti a lasciare il Pd sono tra 12 e 15.

Per quanto riguarda il "nodo" politico dell'appoggio al governo, è in corso un confronto tra ex Pd (che vogliono continuare a sostenere l'esecutivo) e gli ex di Si. "C'è un confronto tra Scotto e Speranza - spiega la fonte - sarà trovata una soluzione che metterà d'accordo tutti".