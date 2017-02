Emiliano: per evitare scissione Pd Renzi faccia passo indietro

Roma, 18 feb. (askanews) - Per evitare la scissione del Pd serve una "conferenza programmatica" che riduca le "divisioni" e magari convinca Renzi che "è meglio che non faccia più il segretario del partito". Lo ha detto Michele Emiliano parlando all'iniziativa della sinistra Pd. Il presidente della Puglia ha criticato la "cultura del ciaone" e ha ricordato che Pier Luigi Bersani "senza fare calcoli, di fronte a una situazione molto meno grave di quella in cui si trova oggi Renzi, si è dimesso da segretario del partito".

"Noi - ha aggiunto - non cerchiamo un capo, ma un compagno, un amico. Non una persona che ha paura del confronto e teme che chi ha idee diverse dalle sue possa guadagnare nei sondaggi col passare del tempo. Che paura ha Renzi del passare del tempo?". Un leader, ha concluso, deve "avere la capacità di fare anche un passo indietro quando è il momento di farlo con la consapevolezza di fare l'interesse del gruppo".

"Qualunque cosa accada - ha detto ancora Emiliano - ci ritroverà sulla sua strada. Ci ritroverà a guardarlo e guardarli dritti negli occhi. Speriamo di non dover fare e dire cose drammatiche. Ma se dovesse essere necessario non avremo paura. Non costruiremo un soggetto avversario del Pd ma che non aspetterà altro che ricostituire questa comunità. Tutto questo è evitabile, però. Con un po' di voglia di stare insieme".