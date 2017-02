Emiliano: non uso inchiesta Consip nel congresso Pd

Roma, 27 feb. (askanews) - Michele Emiliano non intende usare l'inchiesta Consip nel congresso del Pd, il presidente della Puglia lo ha detto a 'Cartabianca': "Il Fatto è un giornale competente e informato, ha individuato una intercettazione ambientale nella quale uno degli indagati faceva riferimento al fatto che mi aveva invitato a casa sua. Siccome questo fatto non è mai avvenuto, non sono mai andato a casa di questa persona, ho precisato al giornalista tutta la verità, nient'altro che la verità e ho anche detto che questa persona mi era stata - come si dice - accreditata dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri".

Ha aggiunto Emiliano: "Punto, non è stata una mia iniziativa. Ovviamente questa cosa, probabilmente, la dovrò confermare davanti all'autorità giudiziaria Per me la questione finisce qui, non ho nessuna intensione di usare questa indagine nel congresso del Pd, ci mancherebbe altro".