Elezioni, Lorenzin: il voto anticipato è un salto nel buio

Roma, 7 feb. (askanews) - "Il voto anticipato è un azzardo, può rivelarsi una corsa contro il buio". Ne è convinta la ministra della Salute Beatrice Lorenzin che in una intervista al Messaggero sottolinea che "le priorità dei cittadini adesso non sono le elezioni. Occorre dare risposte concrete alle emergenze sociali, ai terremotati. Bisogna dare attuazione al piano sull'immigrazione per fronteggiare gli sbarchi estivi e mettere in sicurezza il sistema bancario. In più cadere adesso in campagna elettorale indebolirebbe il Paese nella trattativa per un'Europa a più velocità: il rischio è di essere tagliati fuori dal gruppo di testa". Inoltre, aggiunge, "siamo rimasti tra i pochi paesi che possono fare da baluardo nel 2017 contro i populismi".

La legge elettorale? "E' giunto il momento - spiega la Lorenzin - che la politica si prenda le sue responsabilità e proceda in Parlamento a varare leggi elettorali nuove ed omogenee che garantiscano governabilità e stabilità al Paese per i prossimi anni. Il rischio è di finire come la Spagna restata senza governo per più di un anno". "Non si tratta di fare melina o di prendere tempo", ribadisce, "ma andare alle elezioni in modo affrettato e senza che vi sia un percorso in sicurezza minerebbe in modo serio la tenuta dell'Italia". Quanto alla proposta di Franceschini, già accettata anche da Romani, di un premio alla coalizione e non più alla lista la Lorenzin si dice "d'accordo".