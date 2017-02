Elezioni, Berlusconi: votare adesso è da irresponsabili

Roma, 12 feb. (askanews) - "Non si può andare al voto a giugno, le elezioni prima di novembre sono impossibili. Portare il paese alle urne in queste condizioni è da irresponsabili". Parola di Silvio Berlusconi che, in un'intervista a Repubblica, ribadisce la richiesta di una legge elettorale proporzionale per evitare l'ingovernabilità.

Intanto Berlusconi è pronto a ricandidarsi per la settima volta "quando la Corte di Strasburgo mi restituirà questo diritto" perché "non posso ignorare la richiesta pressante che mi giunge dai militanti e dagli elettori di Forza Italia. Quindi in un modo o nell'altro alle elezioni sarò presente". "E' essenziale che gli italiani possano tornare al voto al più presto" ma, avverte, a giugno "mi pare complesso" perché "occorre ragionevolezza" e dunque "è meglio impiegare due-tre mesi in più ed arrivare al voto con una legge elettorale che funzioni". Nel merito Berlusconi osserva che "il premio di coalizione è forse meno irragionevole del premio di lista, che indurrebbe a forzature senza senso ma non è la soluzione del problema".