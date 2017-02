Documento 40 senatori Pd: Gentiloni fino al termine legislatura

Roma, 8 feb. (askanews) - Un documento di 40 senatori del Pd, a cinque giorni dalla direzione del partito, chiede di confermare pieno sostegno al Governo Gentiloni fino alla scadenza naturale della legislatura, utilizzando i mesi che restano fino al fennraio 2018 per affiancare l'azione del Governo con una riforma elettorale armonica e funzionale e un rilancio del Pd che ne faccia la guida di un fronte europeista democratico e progressita da presentare al voto degli italiani.

"Sentiamo il bisogno - scrivono nel documento elaborato in queste ore i senatori del Pd Tronti, Albano, Amati, Angioni, Bianco, Borioli, Broglia, Capacchione, Cardinali, Chiti, Cirinnà, Corsini, D'Adda, Dalla Zuanna, De Biasi, Dirindin, Fabbri, Ferrara, Filippi, Fissore, G. Rossi, Giacobbe, Granaiola, Guerrieri, Idem, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Mattesini, Micheloni, Puppato, Ranucci, Sangalli, Silvestro, Sonego, Tomaselli, Vaccari, Valentini, Zavoli. di dare un contributo e prendere una posizione nel dibattito politico".

"Brexit, Trump, lo stato dell'Unione Europea, i prossimi appuntamenti elettorali nel continente - sottolineano - chiamano ad un'analisi impegnata. Le scorse elezioni amministrative, il risultato del referendum, il cambio di leadership governativa aspettano ancora una ragione interpretativa. Serve un tempo ragionevole per l'elaborazione di una prospettiva, degli obiettivi. Affrontare le emergenze e risolverle nell'interesse dei cittadini è compito del governo. Guardare oltre è compito del partito, mentre la nuova questione sociale va messa al primo punto per l'azione combinata del governo e del partito".

"Suggeriamo quindi - affermano i 40 senatori dem- alcune linee guida da seguire: contribuire al buon lavoro del governo Gentiloni, nella pienezza dei suoi poteri; rimettere in piedi il Pd, al centro e sui territori, restituendone l'immagine di una grande forza politica popolare unitaria; lavorare a una legge elettorale omogenea per Camera e Senato, con i due obiettivi non incompatibili di una corretta rappresentanza e una necessaria governabilità; non concedere più nulla alla pulsione antipolitica, soprattutto nella sua forma devastante di antiparlamentarismo; alzare la bandiera di una visione per un'altra Italia, in un'altra Europa, nell'ordine/disordine mondiale; andare a vincere, vedremo se con la lista di partito o di coalizione, alle elezioni politiche, una volta realizzati questi obiettivi, dando così un senso ai mesi che restano della legislatura".