Dl Banche, il governo ha messo la fiducia alla Camera

Roma, 14 feb. (askanews) - Il Governo, per bocca della ministra Pd per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul decreto legge sulle banche, blindando senza modifiche il testo approvato in Senato. La fiducia sarà votata domani, secondo il calendario che verrà approvato dalla conferenza dei capigruppo riunita ora dalla presidente Laura Boldrini.

Prima dell'annuncio della fiducia l'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni sul testo del governo.