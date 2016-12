Roma, 31 dic. (askanews) - "Ricordate il caso di Alma Shalabayeva e sua figlia Alma? Una madre con la figlia di 6 anni arrestate illegittimamente e altrettanto illegittimamente espulse dall'Italia al Kazakhstan nel maggio del 2013 in violazione del diritto di asilo". Inizia così un lungo post, firmato dal deputato M5S Manlio Di Stefano e pubblicato sul blog di Beppe Grillo. "Per avere nuove informazioni - ricorda l'esponebnte stellato - andammo (video) direttamente in Kazakhstan a intervistare la moglie del dissidente kazakho Mukhtar Ablyazov e, tornando, presentammo una mozione di sfiducia contro Alfano. Il Pd, come sempre, lo protesse e votò contro la mozione (oggi l'ha pure promosso a Ministro degli Esteri)".

"Ci sono voluti 3 anni per giungere alla verità ma, tanto per cambiare, ci ha dato ancora ragione. La Procura di Perugia, a novembre, ha chiuso l'inchiesta - ha proseguito Di Stefano - con l'accusa gravissima di sequestro di persona ai danni di due dirigenti di vertice della Polizia di Stato - Renato Cortese e Maurizio Improta - operato grazie ad un'ininterrotta sequenza di falsi, abusi e omissioni, con la complicità di altri 9 indagati: il giudice di pace Stefania Lavore che avallò la consegna al Kazakhstan, tre diplomatici dell'ambasciata kazaka a Roma (l'allora ambasciatore Andrian Yelemessov, il primo segretario Nurlan Khassen e l'addetto agli affari consolari Yerzhan Yessirkepov) e cinque funzionari di polizia già in servizio alla Mobile di Roma e all'Ufficio immigrazione. Oggi si aggiunge all'indagine un tassello importantissimo a questo puzzle, il Kazakistan ha arrestato il diplomatico Nurlan Khassen per sequestro di persona confermando, di fatto, la linea della Procura di Perugia".

"E qui - ha osservato ancora il deputato del M5S - si aprono alcune domande che potrei definire, conoscendo Alfano, retoriche: 1. Perché un capo della Squadra mobile, il capo dell'Ufficio immigrazione e un giudice di Pace, si prestarono ad un abuso di questa portata nei confronti di una donna a loro sconosciuta? 2. Chi diede ai tre diplomatici kazaki la possibilità di disporre della Polizia italiana? 3. Chi trasse benefici da questo accordo col presidente kazakho? Per rispondere a queste domande la Procura dovrebbe, ora, scalare la catena di comando ma, di questo, nell'inchiesta non c'è nulla".

"Nel 2013 - ha sostenuto ancora l'esponente stellato - Angelino Alfano venne salvato da Enrico Letta con un ricatto politico al Governo, oggi il prode ministro degli Esteri sgancia i vagoni di coda e sacrifica il destino e la reputazione di chi, come si legge nella chiusura indagini, eseguì un ordine 'deciso dall'alto'. Il nostro governo è infarcito di incapaci, poco di buono e persino delinquenti protetti e garantiti dal sistema di potere del Partito Democratico. #AlfanoDimettiti, sei un imbarazzo per il nostro Paese", ha concluso.