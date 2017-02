Di Maio: scuse pubbliche dai quotidiani o dubitate di loro

Roma, 14 feb. (askanews) - "Chiedo ufficialmentele le scuse dei direttori e la chiudiamo qui. Se invece si vuole continuare su questa linea, allora lo chiedo a tutti quelli che stanno guardando questo video: diffondete la verità e cominciate a dubitare ogni mattina di ogni titolo che leggete su un quotidiano on-line o su quotidiano cartaceo, perché ormai io ho raggiunto il mio limite di sopportazione. Sono sempre stato gentile su tutto e con tutti, ma adesso basta". Lo afferma il vicepresidente M5s della Camera Luigi Di Maio, a proposito della diffusione parziale dei suoi sms a Virginia Raggi sulla figura di Raffaele Marra"

"Ormai - insorge Di Maio- la misura è colma. Stamattina mi sono svegliato come sempre verso le 7 per leggere le notizie del giorno. E tra le notizie del giorno di oggi, nella prima pagina dei principali quotidiani, di tre dei principali quotidiani italiani, c'era una notizia abbastanza scioccante, falsa, su di me. Beppe Grillo l'ha chiamato giornalismo killer, se vogliamo giocare al giornalismo killer fate pure, ma in questo momento della storia neanche a noi interessa che la stampa perda qualsiasi credibilità. A noi interessa che ci sia un cane da guardia del potere, che dovrebbe essere la stampa libera. Noi mettiamo risorse pubbliche in giornali che ogni giorno ci attaccano, e non stanno dicendo al Paese che è in atto una manovra economica in Europa che ci alzerà le tasse per recuperare 3 miliardi e mezzo di euro. Chi li ha fatti quei buchi di bilancio? Il presidente del Consiglio che si continua a celebrare, anche stamattina, "Renzi, subito il congresso del Pd", "Renzi vince". Io personalmente penso che meritiamo molto di più come cittadini".