Di Maio: Renzi ha indebitato l'Italia, noi paghiamo il conto

Roma, 16 gen. (askanews) - "A Bruxelles lo chiamano 'il conto di Renzi' e come al solito le sue bugie le pagheremo con le nostre tasse. Da sindaco ha indebitato Firenze per arrivare a Palazzo Chigi. Poi a Palazzo Chigi ha indebitato l'Italia per foraggiare chi lo aveva mandato lì. Risultato? Oltre 100 miliardi di euro di debiti e nessun conto in regola. Un uomo, un buco di bilancio". A lanciare la polemica accusa è il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S), in un post su Facebook.

"Quando Renzi faceva il sindaco di Firenze, il suo bilancio comunale - spiega l'esponente stellato - è stato bocciato per quattro volte di fila dalla Corte dei Conti: 'sappiamo solo che c'è uno sbilancio di 50 milioni di euro, dobbiamo trovare 50 milioni', dichiarò il nuovo sindaco di Firenze Nardella appena insediato a Palazzo Vecchio. I 50 milioni alla fine li stanno facendo pagare ai cittadini".

"Lui spreca e sperpera con le promesse elettorali, poi - prosegue Di Maio - lascia i suoi avatar a fare il lavoro sporco. A Gentiloni tocca lo stesso destino di Nardella: nell'ultima legge di bilancio del governo Renzi mancano all'appello 3,4 miliardi di euro, a Bruxelles lo chiamano 'il conto di Renzi', ma in realtà vogliono farlo pagare a noi con una manovra straordinaria".

