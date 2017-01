Di Maio: referendum sull'euro, bisogna uscire da questa moneta

Roma, 10 gen. (askanews) - M5s rilancia il referendum sull'euro e Luigi Di Maio spiega che lui voterebbe per "uscire da questo euro". Parlando a 'Di martedì', l'esponente M5s ha spiegato: "Noi diciamo che serva in Italia un referendum per chiedere ai cittadini se vogliono restare nell'euro, io voterei per una strategia alternativa all'euro attuale. Io non voterei per restare, non ho detto che voto no: dico che bisogna abbandonare questo euro e penso si debba tornare o alla moneta sovrana o - se ci sono accordi con altri Paesi del Mediterraneo - creare un altro regime monetario. Per me l'euro è una delle motivazioni per cui abbiamo perso il 25% di ricchezza nazionale. Voterei comunque per un'uscita da questo euro".

Nell'intervista a Floris, in onda su La7, il vicepresidente della Camera è tornato anche sul no dell'Alde a M5s: dimostra che "la parola di Verhofstadt non vale un fico secco", ha attaccato. E ha aggiunto: "La più grande figuraccia l'ha fatta questo presidente del gruppo Alde Verhofstadt che prima dice 'siamo disponibili ad accogliere la vostra delegazione' e poi si rimangia la parola. La parola di quel signore non vale un fico secco e lo deve sapere tutta l'Europa".