Di Maio: nessuna svolta garantista, sono giochini di certa stampa

Roma, 3 gen. (askanews) - "Il giochino che oggi fa certa stampa, è farci sembrare uguali a tutti gli altri partiti, parlando di una presunta 'svolta garantista'. Propongo un esperimento allora: applichiamo il nostro codice M5S ai parlamentari della maggioranza di Governo, quelli di Pd, Ncd, Udc e Verdiniani, vedrete che non resteranno neanche le sedie". E' quanto scrive su Facebook il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, a proposito della votazione on line sulle nuove regole interne al movimento "in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie".

"Nel codice di comportamento che votiamo stamattina - sostiene l'esponente stellato - non c'è nessuna novità, se non il fatto che adesso esiste un codice che mette per iscritto i principi che gli eletti del Movimento hanno sempre dovuto rispettare, quando coinvolti in vicende giudiziarie. Il codice per cui votiamo oggi riguarda solo i procedimenti giudiziari. Esistono anche altri casi in cui abbiamo chiesto le dimissioni di nostri portavoce per questioni che non riguardavano vicende giudiziarie, ma che non rispettavano il modo di essere eletti nelle istituzioni incarnato dal Movimento 5 stelle".

"Da noi chi non rispetta i principi che ha accettato al momento della candidatura, viene messo fuori. Questa è una garanzia per chi ci vota", conclude Di Maio, precisando anche. "Io ho appena votato".