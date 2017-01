"Non so chi diffonde queste false notizie"

Roma, 23 gen. (askanews) - "Non so chi beve e scrive queste cose, diffonde queste false notizie. Noi non facciamo alleanze, né con Salvini né con la Meloni". Lo dice il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5S), lasciando l'incontro tra il gruppo di supporto ai comuni amministrati dai 5 Stelle e i sindaci pentastellati oggi a Montecitorio.